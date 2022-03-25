«Удивительный город!»: Катерина Шпица в васильковой дубленке прогулялась по Тобольску

Звезда фильма «Пятница» Катерина Шпица разместила в своих социальных сетях фотографии из Тобольска. Знаменитость отправилась в Сибирь и осталась влюблена в нее.
Шпица позировала в васильковой удлиненной дубленке с белоснежным мехом и шапке цвета овчины.
«Тоболяки и тоболячки, у вас удивительный город! Я тут впервые. И влюбилась, хотя так мало успела посмотреть. Завтра уже домой. Очень хочется теперь увидеть Тобольск летом!», – написала актриса в личном микроблоге и прикрепила фото в яркой дубленке.
«Дубленка отпад», «Вот это да! Катюша, с приездом!», «Какая вы красивая!», «Прелесть», – восхитились Катериной поклонники.
Отметим, что Катерина Шпица стала гостьей Первого открытого российского фестиваля современного актуального кино «Анафемская гора», который проходит в Тюменской области.
Помимо Катерины Шпицы, на фестиваль также приехали Лариса Лужина, Оксана Сташенко, Юрий Беляев, Александр Котт и другие артисты.
Напомним, ранее Катерина Шпица трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
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