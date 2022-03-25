«Очень подходит под бабье лето – ху!»: Андреева показала, какие звуки «любят» внутренние органы

И даже цвет, считает Екатерина Андреева, почки, печень и сердце различают.

Екатерина Андреева много лет увлекается восточной философией и практиками. В своем телеграме ведущая Первого канала рассказала, что древние мудрецы уловили связь между звуками, цветами и внутренними органами.

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Так, по словам Андреевой, легкие «любят» белый цвет и звук «с-с-с», почки – темно-синий и звук «ч-ч-ш», печень – оттенок свежих почек и звук «ш-ш-ш», сердце – красный и звук «ха», селезенка – желтый и звук «ху».

«Звук очень подходит под бабье лето – ху!» — прокомментировала Екатерина Андреева.

Ранее мы писали о Ляйсан Утяшевой, которая в последнее время решила отказаться от лишней информации и стала больше гулять. Спорстменка полагает, что это помогает справляться со стрессом.

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