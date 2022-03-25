«16!»: бывший муж Водяновой запечатлел их совместную дочь с младшей сестрой

Дочь русской модели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана Нева накануне отметила день рождения.

Российская знаменитость, проживающая ныне в Париже со своим мужем Антуаном Арно, обратилась к ней в личном блоге. Звезда пожелала ей оставаться чистой духом всю жизнь и показала ее на прогулке по французскому парку.

Экс-муж Натальи Водяновой, который предпочитает жить со своей новой семьей в Уругвае, тоже не забыл про дочь. Он представил публике снимок, на котором запечатлел свою старшую наследницу с младшей Шарлоттой от второй жены, актрисы Морган Снайдер. Отметим, что у них с Портманом также есть сын Лео.

«16!» — написал под фото экс-муж Водяновой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.