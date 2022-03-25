«Я не буду бегать и подтирать за тобой»: какое условие Илья Авербух поставил своему сыну от Ирины Лобачевой

Известный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух признался, что хотел бы больше времени уделять своему старшему сыну Мартину.

Мальчик родился в браке Авербуха с фигуристкой Ириной Лобачевой и через некоторое время после развода родителей переехал жить к отцу.

Илья Авербух рассказал о своих принципах воспитания и отношения с Мартином.

«Я так поставил сразу – я за тебя твою жизнь проживать не буду. Я – твоя стена, твой друг и это не пустые слова. Я всегда буду за тебя, даже если ты будешь не прав. Как бы плохо не было, ты все равно придешь ко мне. Но твои ошибки – это твои ошибки. Я не буду за тебя жить, подтирать за тобой и бегать. Хочешь лежать, играть в Play Station – лежи, пролежишь, потом сам будешь догонять», — рассказал Илья Авербух во время беседы с Ириной Безруковой на ее YouTube-шоу «Начало».

Молодое поколение Илья Авербух назвал индифферентным и аморфным.

«Я на них смотрю на многих. Ощущение, что им хочется, чтобы все само собой произошло», — поделился Илья Авербух.

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