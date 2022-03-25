Ляйсан Утяшева показала, какими гибкими могут быть Ида Галич и Светлана Бондарчук

Среди последних записей в личном микроблоге жены Павла Воли появился ролик, где Ляйсан Утяшева с Идой Галич и Светланой Бондарчук в танцевальном классе хвастались своей гибкостью.

Телеведущая Ида Галич даже в джинсах смогла высоко поднять ногу и выполнить гимнастический элемент. Спортсменке Ляйсан Утяшевой ничего не стоило согнуться пополам. А вот бывшая жена Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук — удивила грацией рук.

«Мы с девочками посвятили сегодняшнее утро нашему телу. Сегодня поделюсь нашей тренировкой от бессонницы в моем Telegram», — написала Ляйсан в своих социальных сетях.

Утяшева собрала звездных гостей, которые следят за своим здоровьем и не забывают о физических нагрузках. Вместе с Идой и Светланой Ляйсан устроила тренировку для нормализации сна, которой вскоре обещала поделиться со своими подписчиками.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева поговорила о борьбе со стрессом в непростое время. Знаменитость назвала свои методы устранения тревожности.

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