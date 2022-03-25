«Современная городская сумасшедшая»: Настасья Самбурская позаимствовала образ с пальто-одеялом у ASAP Rocky

Артистка Настасья Самбурская разместила в своем микроблоге фото нового образа на весну. Примечательно, что для аутфита знаменитость скомбинировала классические черные вещи с яркими элементами.

Стилист Никита Карстен оценил образ актрисы специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Образ Настасьи очень интересный! Такая некая современная городская сумасшедшая. Пальто сразу напоминает историю с одеялом избранника Рианны — ASAP Rocky на Met Gala. Оно актуального кроя «с мужского плеча», и в нем не обязательно выглядеть эпатажно. Думаю, Самбурская намеренно внесла гротеск и необычно стилизовала аутфит», — подчеркнул Никита Карстен.

Стилисту даже показалось, что актриса хотела повторить образ Женщины-кошки:

«Острые модные ботильоны с черными колготками, хорошая форма базовых черных очков с водолазкой и шапка с ушками навевают на мысли о Женщине-кошке, но стереотип тут же ломается из-за «одеяла» и яркого чемодана. Может, это та самая «кошка, гуляющая сама по себе»? Об этом мы можем только догадываться.

«Если же вы не готовы к такому яркому образу, можно снять шапку (тем более погода в Москве намекает на это), выбрать свитшот или лонгслив в один из цветов пальто, дополнив их базовыми джинсами с высокой талией. Аксессуарами послужат любая современная модель сумки и кроссовки/ботинки на тракторной подошве. Таким образом, вы разбавите аутфит современностью и жесткими элементами, не потеряв необычность образа, но и не сделав его заурядным», — рекомендовал стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — шесть лет.

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