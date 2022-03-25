Дом, машина и счастливая семья: Ханна похвасталась, что все ее мечты с «карты желаний» сбываются

Певица когда-то давно приклеивала картинки из снов на бумагу, которые потом стали явью.

Среди последних публикаций личного микроблога Ханны появились фотографии знаменитости, подтверждающие успех артистки.

Ханна призналась, что уже давно составляет «карту желаний». Исполнительница наклеивает на белый лист бумаги картинки того, о чем мечтает. Такие фото становятся для певицы мотивационным напоминаем о том, что нужно двигаться к своим целям.

Ханна показала, как в прошлом взяла из журнала и приклеила на «карту желаний» изображения дорогой изумрудной машины, счастливой семьи у трапа самолета и большого загородного дома. К слову, все это появилось у исполнительницы через какое-то время.

«Как вы и просили, еще то, что обнаружила, пока добавляла картинки на карту. Карта желаний на август 2021», — написала Ханна и прикрепила фото своей счастливой семьи.

Ханна отметила, что сами по себе картинки не сделают жизнь лучше. Однако они не дают забыть о том, к чему человек стремится и что хочет получить в конечном итоге.

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