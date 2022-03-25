Бузова похвасталась ремонтом в новой квартире в Москве

Младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой — Анна Бузова — в эти дни погружена в приятные заботы. В новой квартире Анны и ее гражданского мужа Константина Штрыкина идет ремонт.

В телеграм-канале Анна Бузова показала видео, на котором запечатлела, на какой стадии сейчас находятся отделочные работы. По ее словам, квартира будет выдержана в сливочных тонах и будет много света.

«По всей квартире идет теневой профиль. Там будет светодиодная лента. И подсветка — эффект парящих стен. И внизу будет тоже подсветка», — поделилась Анна Бузова.

Судя по всему, ей очень нравится задумка и оформление жилища. Анна Бузова в восторге и от большого панорамного окна в одной из комнат, из которого открывается вид на парк.

«Как красиво, когда окна в пол. Вообще, кайф!» — поделилась Анна Бузова своими эмоциями.

Напомним, сестра Ольги Бузовой, Анна, и ее избранник Константин Штрыкин стали владельцами квартиры без отделки в марте 2020 года. Недвижимость находится в Москве, в районе метро «Варшавская».

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