Главное — дешево: Водянова показала, как ее дочь Нева развлекается в Париже

Нева Портман родилась от британского аристократа, но предпочитает жить во Франции.

Накануне дочери Натальи Водяновой — Неве Портман — исполнилось 16 лет. В социальных сетях российская топ-модель поздравила свою наследницу, пожелав ей солнечного настроения каждый день. И показала, как ее почти взрослая дочка развлекается на прогулке.

В теплый светлый день Нева Портман прогулялась по парижскому саду и созорничала, повиснув на одном из деревьев вниз головой. Наталья Водянова заметила, что хотела бы, чтобы ее дочь сохранила это детское ощущение счастья и умение радоваться каждому дню на всю жизнь.

Напомним, сейчас Наталья Водянова живет со всеми пятью своими детьми во Франции, в особняке мужа-миллионера Антуана Арно. Трое наследников у модели родилось от британского аристократа Джастина Портмана, который живет в Англии. Мама Лариса Викторовна, сестры Оксана и Кристина знаменитости живут в России.

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