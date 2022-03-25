«Выгнала из своего особняка»: Евгения Добровольская выставила из дома бывшего мужа

После 15 лет совместной жизни с Дмитрием Мананниковым артистка Евгения Добровольская развелась с мужем. Оказалось, что после расставания со знаменитостью оператор остался без жилья.

Дмитрий Мананников жил в одном особняке вместе с Евгенией Добровольской. Но после развода актриса не стала терпеть бывшего мужа в своем доме.

Подруга Мананникова заявила, что у оператора после развода не появилось женщины или своей квартиры.

«Думала, Дима уже год точно в разводе. Про Женю ничего не рассказывал, с девушками флиртовал. Но постоянной женщины у него сейчас точно нет. Он живет у друга Алексея. Видимо, Добровольская выгнала из своего особняка в подмосковной Загорянке», — рассказала подруга Дмитрия Мананникова в беседе с eg.ru.

Сама Евгения Добровольская никак не комментировала заявление приятельницы бывшего мужа, который моложе знаменитой актрисы на 13 лет.

Напомним, ранее Евгения Добровольская рассказала о причине развода с молодым мужем Дмитрием Мананниковым.

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