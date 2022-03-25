«Накручен против папы»: Тигран Салибеков заявил, что Юлия настраивает сыновей против него

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы готовятся развестись после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

Сейчас пара не общается. Юлия Салибекова на днях рассказала, что Тигран при детях поднял на нее руку. Да к тому же, он подал иск в суд, чтобы отобрать у нее квартиру, купленную для сыновей.

Тигран Салибеков же, в свою очередь, пожаловался, что Юлия настраивает мальчиков против папы. Из трех сыновей с ним высказал желание общаться только самый младший Баграт.

«Приезжал сегодня увидеться с Баграти. Очень соскучился. Он единственный из трех братьев, кто еще не накручен против папы. Пообщались немного, поиграли в коридоре. Багратули, конечно, не понял, почему я его не забираю. Когда я его поцеловал и на ушко сказал, что я его очень сильно люблю, то он в ответ меня прижал и сказал то же самое. А когда прощался, он мне сказал: «Не уходи». Как же это тяжело, друзья. Сентиментальный я что-то стал», — поделился Тигран Салибеков в микроблоге.

Однако сочувствие многодетный отец вызвал не у многих. Аудитория Тиграна Салибекова считает Юлию прекрасной матерью, а его поведение — недостойным.

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