«Дал бы Бог»: Викторию Макарскую поздравляют с третьей беременностью

Исполнительница и жена Антона Макарского — Виктория Макарская — высказалась о красоте России. Примечательно, что в своих рассуждениях знаменитость упомянула и о желании стать многодетной матерью.

Поклонники Макарской восприняли заявление Виктории как признание в беременности. Некоторые фанаты избранницы актера Антона Макарского даже поздравили звездную пару с пополнением в их семье.

«У нас в России есть все! Когда мы снимали фильмы «Святыни России» в 14-ти регионах нашей страны, меня потрясла красота и необъятные просторы нашей родной Земли. Надо ее заселять добрыми и любящими людьми. Так хотим третьего, дал бы Бог!» — написала Макарская в личном микроблоге.

Поклонники отметили, что у Макарской даже округлился животик на последних фотографиях в ее социальных сетях.

Напомним, что недавно телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать свою вторую беременность. После рождения сына Майкла Тодоренко и ее муж Топалов решились на второго ребенка. Регина не смогла скрыть выпирающий живот во время шоу «Маска».

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