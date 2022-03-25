Настя Ивлеева призналась, что ее жизнь стала лучше после развода

Блогер рассталась с мужем в августе прошлого года.

Телеведущая Настя Ивлеева стала одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Бизнесвумен наконец оправилась после развода с исполнителем Элджеем.

Ивлеева и Элджей были яркой парой. Однако любовь знаменитостей оказалась не вечной. В августе 2021 года создатель фильма «Блогеры и дороги» сообщила о разводе с рэп-артистом.

В последних интервью Ивлеева признавалась, что развод пагубно сказался на ее состоянии. Однако Настя смогла избавиться от эмоционального опустошения. Несмотря на «заморозку» некоторых проектов из-за последних событий в мире, пожар в личном офисе, Ивлеева радуется жизни.

Также блогер больше не грустит из-за развода.

«Жизнь есть всегда. Особенно после развода. И жизнь эта прекрасна. Конечно, мы все пропускаем через себя. Особенно бывших мужей, но нужно этот момент как-то пережить, справиться с ним», — заявила Ивлеева в личном микроблоге.

Напомним, ранее Настя Ивлеева задумалась о замужестве. Знаменитость выразила сожаление, что не стала женой иностранного успешного бизнесмена.

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