«Это провокация»: в окружении Владимира Жириновского отреагировали на сообщения о его смерти

Замруководителя пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин подтвердил Teleprogramma.pro намерения подать в суд на СМИ, распространившее новости о кончине Владимира Жириновского.

Заместитель руководителя пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил намерение партии подать иск в суд на средство массовой информации, распространившее фейковую новость о кончине Владимира Жириновского.

«Мы будем не только подавать в суд, но и обращаться в правоохранительные органы, потому что считаем, что эти сообщения — не просто провокация против Жириновского и партии ЛДПР, а вообще антигосударственная пропаганда. Потому что Владимир Вольфович — один из столпов политической системы России, он член Государственного совета и руководитель парламентской фракции. И подобные инсинуации невозможно в таком узком спектре рассматривать как просто провокация против него. Это, на наш взгляд, провокация против государства с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране», — сказал Александр Дюпин Teleprogramma.pro.

По его словам, состояние Владимира Вольфовича Жириновского стабильное и таким было всегда.

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«Никаких кризисов нету. Он проходит плановое лечение и реабилитацию после того, как перенес коронавирусную инфекцию», — добавил Александр Дюпин в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, новость о том, что Владимир Жириновский якобы скончался, появилась в эту пятницу, 25 марта. Сразу же после этого последовало опровержение.

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