Дима Билан заявил, что 40-летие началось для него непросто

Прошло три месяца с последнего дня рождения артиста. За это время певец успел ощутить груз прожитых лет.

Исполнитель Дима Билан столкнулся вначале свого 40-летия с трудностями. Организм напомнил знаменитости, что он не молодеет.

Недавно Билан перенес операцию. Певец признался, что прежде пренебрегал здоровьем. Однако в 40 лет Дима Билан уже не может забывать о личной заботе, как в молодости.

После перенесенной сложной операции Билан вышел на связь с поклонниками в личных социальных сетях и рассказал о своем восстановлении.

«Скажу честно — эти 40 лет даются совсем не просто, фрагментарно сыплются иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья всегда откладывал на потом», — поделился Билан из больничной палаты.

К слову, на здоровье Билана сказываются и вредные привычки исполнителя. Еще в прошлом году артист не выдержал и рассказал о своем пристрастии к спиртному.

Напомним, ранее Дима Билан пообещал выступить на премии RU.TV. Мероприятие состоится в поддержку российской музыкальной индустрии и пройдет 28 мая в «Крокус Сити Холле».

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