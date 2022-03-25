«У нас были гастроли в Харькове»: Буйнов вспоминал, как Пугачева выгнала его из-за Галкина

Примадонна сразу после знакомства положила глаз на молоденького на тот момент артиста.

Певица Алла Пугачева и ее пятый муж телеведущий Максим Галкин вместе уже 20 лет. Ранее друг семьи Александр Буйнов вспоминал, как Примадонна с ним жестоко обошлась, потому что была влюблена в Максима Галкина.

Как-то вместе с Галкиным Буйнов оказался в одной гостинице. «У нас были гастроли в Харькове. Тут на пороге появляется разъяренная Алла и говорит: «Ты что не понял, что ли? Давай отсюда». Примадонна выгнала друга из номера ради молодого фаворита.

Буйнов никому не рассказывал о чувствах Примадонны и Галкина. Пока звезды сами об этом не сообщили общественности.

«Мы почти сразу перешли на «ты». Первый раз я ей позвонил вскоре, как мы встретились на дне рождения режиссера Петра Шаболтая. Не помню через сколько я решился ее набрать. Через два-три дня вроде. Ее первый вопрос был: «Почему я так долго не звонил?», — вспоминал позже Галкин.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас в Израиле. Все родные и близкие, а также многочисленные друзья ждут их возвращения на родину.

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