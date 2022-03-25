Кейт Миддлтон очаровала Багамы незабудковым платьем

Вместе с мужем принцем Уильямом герцогиня приступила к конечному пункту Карибского тура.

Королевские супруги завершают свой Карибский тур. Кейт Миддлтон и принц Уильям перелетели на Багамы. Все внимание публики было приковано к яркому платью герцогини незабудкового оттенка.

Звезда предпочла силуэтный наряд длины миди одного из своих любимых дизайнеров Эмилии Уикстед. Герцогиня примерила платье с нюдовыми изящными туфельками, в руках Кейт Миддлтон держала клатч в тон ткани. Камни на кольце и серьгах также были подобраны оттенка незабудок.

Блогеры обсудили внешний вид герцогини. «Очаровательна!», «Очень идет этот оттенок!», «Утонченная и нежная», — похвалили королевскую особу в Сети.

Напомним, герцоги Кембриджские путешествуют по странам Центральной Америки. Их командировка приурочена к 70-летию правления Елизаветы II. Супруги побывали в Белизе и на Ямайке. На Багамах они завершат свое турне.

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