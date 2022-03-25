Семья журналиста программ «Сегодня» и «Итоги» Александра Шашкова погибла в пожаре

Старший брат журналиста Александра Шашкова 76-летний Алексей Засимович и его 74-летняя жена Вера Владимировна погибли в пожаре в поселке Николина Гора.
Заметим, что жертв могло быть куда больше. К счастью, строителям, которые находились неподалеку, удалось вытащить из огня еще одного брата Александра Шашкова и его жену. Сам телеведущий в тот день был в отъезде.
Сейчас МЧС и полиция устанавливают, что стало причиной пожара. Версии самые разные: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования или иные причины. На эти вопросы должна будет ответить экспертиза, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что 64-летний Александр Шашков — известный журналист и телеведущий. Он работал на Гостелерадио, участвовал в создании РТР, был специальным корреспондентом программ «Сегодня» и «Итоги» на НТВ.
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