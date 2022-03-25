«Считаю правильной»: Миро – о реакции близких Жириновского на фейки о его смерти

Некоторые СМИ распространили ложную информацию о якобы смерти Владимира Жириновского. Позже ЛДПР и Минздрав РФ уведомили, что политик жив, находится в клинике.

Либерально-демократическая партия решила не оставлять без внимания СМИ, которые поспешили распространить фейк.

«ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» Жириновского. Повторяем: его состояние стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников», —написали в телеграм-канале партии.

Известный блогер Лена Миро убеждена, что жестко отреагировать должны и родственники Владимира Вольфовича.

«Жесткую реакцию и сына, и других близких людей на фейк о Жириновском я считаю правильной. Человек жив, человек болеет, а потом вдруг в помойных каналах орут, что умер.

Вы представляете себя на месте близких, читающих такое, их состояние?! Как обухом ведь по голове. Вы дождитесь официальной информации! Совесть имейте!» — обратилась к СМИ в своем телеграме Миро.