Вслед за Михалковым и Гагариной: Боярский попал в «черный список» неугодных артистов в Латвии

Кроме него такой чести удостоились еще пять деятелей культуры.

Актер Михаил Боярский включен МИД Латвии в так называемый «черный список». Кроме него туда попали еще пять российских деятелей культуры, сообщает РИА Новости.

Ранее Латвия составила список из граждан России, которым нежелательно въезжать в страну. Об этом говорил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Напомним, что в список были включены, в частности, телеведущий Дмитрий Губерниев, журналист Тина Канделаки, актер Владимир Машков, исполнители Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Стас Михайлов, режиссер Никита Михалков и другие.

Добавим, что Латвия также прекратила выдачу виз гражданам России. Прибалтийская страна отозвала своего посла из России «для консультаций».

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