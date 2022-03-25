«Мы с моим чудом едем домой»: Марго Овсянникова запечатлелась с новорожденным малышом в салоне автомобиля

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова в минувшую субботу, 19 марта, впервые стала мамой. Накануне вместе с новорожденным малышом Марго Овсянникова выписалась из клиники.

Она поделилась видео, которое сняла в салоне автомобиля по пути домой. В кадре Марго Овсянникова показала не только себя, но и новорожденную крошку.

«Ну что, выписка прошла на «ура». Все, как я и хотела. Было так красиво. Мы с моим чудом едем домой. Это такой трогательный момент. Я очень волновалась», — поделилась Марго Овсянникова.

В кадре она выглядит очень счастливой. Вероятно, на встречу Марго Овсянниковой с малышом из клиники пришел отец ребенка.

Накануне родов Марго молодой человек уезжал по делам и не мог поддерживать любимую. Это очень расстроило Марго Овсянникову. Об этом она со слезами на глазах рассказывала своим поклонникам.

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