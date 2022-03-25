«Таня решила уйти от меня»: Алексей Безус из «Дома-2» сообщил о разрыве с беременной избранницей

Участник «Дома-2» Алексей Безус поделился грустными новостями со своей аудиторией.

Он рассказал, что его беременная избранница Татьяна Репина решила разорвать с ним отношения, ее не остановило то, что она находится в положении.

«Ну что же… Настало время сказать честно! Таня решила уйти от меня, и она имеет на это право. Отношения — это выбор двоих людей. Хочу только одного, сделать сейчас так, чтобы дочка у нее в животике не чувствовала горечи. Снова привыкать к одинокой жизни мне не впервой. Я сказал, что, в любом случае, ребенка будем воспитывать вместе. Переживаю еще за то, что, когда у Тани появится новый мужчина, чтобы он минимально оказывал влияние на мою дочь», — поделился Алексей Безус.

Стоит напомнить, что у Алексея Безуса уже есть одна внебрачная дочка. Недавно малышке Мие исполнилось четыре годика.

С мамой девочки Еленой Леша Безус тоже расстался до рождения ребенка. Сейчас Елена замужем за другим и счастлива.

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