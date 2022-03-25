«Живите долго!»: Бородина отреагировала на сообщения о смерти Жириновского

Ксения Бородина не смогла молчать, прочитав фейковые новости о якобы смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

«Вот взяли и человека похоронили. Живите долго, Владимир Вольфович!» — написала в своем телеграме ведущая Ксения Бородина.

«Если кого-то похоронили, то он будет жить 100 лет. Не я сказала, народная мудрость», — также отреагировала на ложную новость блогер Лена Миро.

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«Журналисты в очередной раз похоронили Жириновского. Но Владимир Вольфович живее всех живых! Не дождетесь! Желаем скорейшего выздоровления Вольфовичу», — не стал молчать адвокат Сергей Жорин.

Отметим, что Владимир Жириновский в настоящее время находится в клинике из-за последствий коронавируса. Как сообщил Минздрав, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему помощь.

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