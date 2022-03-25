«Я упоминала Пугачеву и Урганта?»: Поплавская – о своем посте об «отписывающихся знаменитостях»

Актриса Яна Поплавская в «Телеграме» возмутилась действиями некоторых российских журналистов, которые, как она считает, перевирают факты о ней.

«Все же здесь прочитали этот пост? У меня вопрос: а я упоминала тут Пугачеву и Урганта? Я хоть одно имя тут назвала? Я возмущена некоторыми «псевдожурналистами», которые тырят тексты известных людей, дописывают отсебятину, дополняют громкими заголовками и за это еще получают деньги». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, почему-то никто не удосужился из журналистов позвонить ей за комментариями. Некоторых представителей прессы она назвала «фейковыми, как CNN и BBC».

Ранее Яна Поплавская опубликовала пост, в котором рассказала, что от нее отписываются «заграничные друзья», оставляя личные комментарии. Это вызывает у нее грустную улыбку.

Журналисты же поняли, что речь шла об уехавших российских звездах. В частности, об Алле Пугачевой и Иване Урганте, хотя звезда их не имела в виду.

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