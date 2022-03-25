Максиму Галкину предлагали продать замок в деревне Грязь за 40 миллионов долларов

Телеведущий наотрез отказался от такой казалось бы заманчивой сделки.

В Ютуб-шоу «Одна минута» раскрыли сенсационные данные о замке телеведущего Максима Галкина, который находится в деревне Грязь.

Некий бизнесмен сделал интригующее коммерческое предложение по продаже замка за баснословные деньги. Однако муж певицы Аллы Пугачевой наотрез отказался продавать свои владения.

Отметим, что в 2019 году Максим Галкин прикупил заброшенный участок недалеко от замка, чтобы присоединить его к своим 128 соткам земли. Так что теперь его владения стали еще больше.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой находится уже почти месяц в израильской Кесарии. Недавно прошла информация, что Примадонна отечественной эстрады могла тайно вернуться на родину. На это намекнула крестная Гарри и Лизы Мила Ставицкая.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.