«Алла Борисовна безгранично любит Россию»: Ставицкая намекнула на тайное возвращение Пугачевой

Крестная Гарри и Лизы Галкиных заявила, что Примадонна, возможно, уже в родной стране.

Крестная мама Гарри и Лизы Галкиных, детей певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, Мила Ставицкая заявила, что, возможно, Примадонна уже вернулась в Россию просто пока скрывает этот факт.

«Я не в курсе, где Алла и Максим. Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна безгранично любит Россию. И, может, она уже здесь, на родине». Мила Ставицкая

По словам Милы Ставицкой, изначально было понятно, что Алла Пугачева и Максим Галкин навсегда родную страну не покинут, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева несколько недель назад вышла на связь. Она заявила, что речи о ее эмиграции не идет. Она обещала обязательно вернуться из Израиля в Россию.

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