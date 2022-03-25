«Гарри — обычный пацан, а Лиза…»: деверь Пугачевой нашел отличие в характере двойняшек

Дети у Максима Галкина, как выразился его брат Дмитрий, совершенно разные.

Как быстро растут чужие дети! Так, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза уже учатся во втором классе элитной подмосковной гимназии. В школу на занятия детей Аллы Пугачевой каждое утро отвозил личный водитель. Ну а пока двойняшки вместе с родителями отдыхают в Израиле. Поговаривают, что певица сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария.

Когда дети Примадонны были помладше, ее деверь — родной брат Максима Галкина Дмитрий в одном из своих интервью уточнил, как по характеру отличаются двойняшки. Оказывается, по сравнению с братиком Гарри, дочка певицы, еще будучи малышкой, проявляла свою властность. Ну а сын шоумена свой пацан — простой и добродушный паренек.

«Если собирается много взрослых людей, то Гарри и Лиза ведут себя очень скромно. А среди своих — живые, активные. Характеры очень разные. Лиза более властная, а Гарри — обычный пацан. Когда я приезжаю, сразу берут меня в оборот — тащат в игровую комнату и не отпускают. Оба очень любят лепить из пластилина, собирать домики из лего», — говорил родной брат Галкина в беседе со «СтарХитом».

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