«Макс с Аллой ее возили в Америку»: Пугачева поддерживала общение с матерью Галкина, когда та была жива

Наталья Григорьевна ушла из жизни в 2004-м. Пережив своего мужа на два года.

Самые близкие люди шоумена Максима Галкина: его родители — мама Наталья Григорьевна, в девичестве Прагина и отец Александр Александрович — ушли из жизни один за другим. Сначала не стало главы семейства — Александр Галкин скончался в 2002 году после долгой болезни, у него было онкозаболевание. А в 2004-м не стало мамы телеведущего. Эти удары судьбы стали серьезным испытанием для молодого артиста.

Как говорил родной брат Галкина Дмитрий, уход родителей Максим воспринял очень болезненно, эту трагедию шоумен переживает до сих пор. При этом мужчина уточнил, что когда в 2002 году умер их отец, они стали с Максом больше времени проводить с мамой. Оказывается, что и Алла Пугачева поддерживала общение с Натальей Григорьевной, когда та была еще жива. Они даже все вместе летали в Штаты.

«Когда в 2002 году ушел отец, мы стали больше времени проводить с мамой: то Макс с Аллой ее возили в Америку, то я брал на горнолыжный курорт. Она всего на два года пережила папу. Родителей мы с Максимом лечили в Израиле. Уход близких – это всегда тяжело», — говорил родной брат Галкина в беседе со «СтарХитом».

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