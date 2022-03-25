«Они никто и звать их никак»: Ольга Кормухина высказалась о сбежавших за рубеж звездах

По словам певицы, надо мнение народа спрашивать, как поступать с этими людьми в будущем.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что ей не очень интересна судьба звезд, которые сбежали за границу.

«Это надо у народа спрашивать, а не у меня, что с ними в будущем делать. Это ваши звезды – вы с ними и разбирайтесь. Это не мои звезды. Они никто и звать их никак. Для меня звезды Чайковский, Мусоргский, Достоевский, Образцова. Какие вопросы ко мне». Ольга Кормухина

Как отметила Ольга Кормухина, личности, которые уехали из страны, отсутствуют в ее культурной повестке от слова совсем. «У меня есть профессия — я родину люблю. Меня не надо затаскивать в эту дискуссию», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что за последнее время из страны уехали Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак, Семен Слепаков, Чулпан Хаматова и другие. При этом ясно дала понять, что пока не планирует возвращаться только Хаматова.

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