«Узкий круг, все молодые»: брат Галкина рассказал, как было сделано раритетное фото их родителей с Пугачевой

Дмитрий Галкин назвал ту встречу чистым совпадением. Снимок был сделан во время гастролей в Германии, когда после концерта командование пригласило Примадонну на ужин.

Родной брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий — в одном из редких интервью рассказал, откуда появились слухи о том, что именно он свел Примадонну со своим именитым родственником. Мужчина подметил, что под этими домыслами нет реальной почвы. На самом деле Аллу Пугачеву с его братом познакомил именно Филипп Киркоров.

Также Дмитрий вспомнил о раритетной фотографии, на которой его родители запечатлены в молодости в компании с Примадонной. Брат Максима Галкина объяснил, при каких обстоятельствах было сделано то памятное фото.

«Во-первых, это не так, их познакомил Филипп Киркоров. А это предположение (что Дмитрий познакомил брата с Аллой. — Прим. ред.) родилось из единственной фотографии, на которой Пугачева стоит рядом с нашими родителями, — узкий круг, все молодые. Это чистое совпадение. Снимок был сделан во время гастролей в Германии, когда после концерта командование пригласило ее на ужин», — говорил родной брат Галкина в беседе со «СтарХитом».

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