Выход в свет: телеведущая Николаева в платье в горох отметилась в Большом театре

В конце прошлого года звезда канала «Россия 1» Елена Николаева впервые стала мамой. Сына Александра она родила от бизнесмена Игоря Вдовина, который получил широкую популярность благодаря браку с Анастасией Волочковой. Хотя недавно балерина призналась, что официально они не регистрировали свои отношения.

Накануне Николаева отметилась в Большом театре. Блондинка посетила постановку «Жизель». Для выхода в свет она выбрала темное платье в светлый мелкий горох. Образ дополнила украшениями Chanel. Снимками поделилась в своей соцсети.

«Красотка! Невероятная! Вау» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Николаева сообщила о том, что они с мужем переехали в загородный дом. Там есть все удобства, включая СПА и даже конюшни, что очень важно для звезды, которая увлекается конным спортом.

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