Дмитрий Ревякин из «Калинового моста» перечислил страны, в которых скоро наступит социализм

Как отметил музыкант, при этой форме общественных отношений кругом будет радость и свет.

Музыкант из группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин заявил, что скоро в некоторых странах мира наступит социализм. По его мнению, это естественный исторический процесс, от которого не уйти.

«Мне так кажется, что это движение пойдет из нескольких точек. Начнется с России и Украины, дальше Беларусь и Казахстан и далее распространится по всему миру». Дмитрий Ревякин

Как заметил исполнитель, социализм в сегодняшнем мире — самая приемлемая форма общественных отношений, потому что он, как думает Ревякин, несет радость и свет.

Музыкант выразил уверенность, что образование, экономика и наука при социализме будут на подъеме. За ним он видит будущее всего мира, сообщает «АиФ».

Напомним, что Дмитрию Ревякину 58 лет. Он известный российский поэт и композитор.

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