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«Я не могу без тебя жить»: Макеева публично высказалась о чувствах к любимому человеку

Актриса замужем за бизнесменом-строителем Романом Мальковым.

«Я не могу без тебя жить»: Макеева публично высказалась о чувствах к любимому человеку
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: личный архив

Анастасия Макеева и Роман Мальков знакомы с лета 2020-го. После встречи с актрисой бизнесмен буквально потерял голову. Его не остановили ни прожитых в первом браке 17 лет, ни четверо детей. Звезда театра ответила взаимностью и уже через несколько месяцев получила предложение руки и сердца.

В мае этого года пара отметит первую годовщину супружеской жизни. Они не перестают призваться в любви друг к другу, даже публично.

Анаастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Скриншот: t.me/Анастасия Макеева

В своем телеграм-канале Анастасия разместила совместное с мужем фото и оставила строчки из стихотворения Николая Асеева.

«Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь».

Напомним, на днях бывшая жена Романа Малькова — Светлана — вместе с его тремя детьми уехала в США на ПМЖ.

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