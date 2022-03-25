Личное авто: уехавшая в США Малькова тонко намекнула на прибавление в семье

На днях Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Сначала семья отдохнула в Майами, а после направилась в Сиэтл, где планирует жить. По словам художницы, там ее ждет любимый мужчина, с которым она собирается идти в ЗАГС.

Накануне Светлана похвасталась тем, что купила личный автомобиль, а теперь решила показать его своим фанаткам в телеграм-канале. При этом многодетная мама тонко намекнула на прибавление в семье.

«8-местная… На всякий случай», — написала Малькова.

Добавим, ранее стало известно, что судебные разбирательства между Светланой и Романом Мальковым завершены. Теперь муж Анастасии Макеевой будет платить детям алименты в размере 15 700 рублей.

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