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Плющенко объяснил, почему его лучшей ученицы Муравьевой не оказалось на Кубке Первого канала

Представлять его Академию будет Вероника Жилина.

Плющенко объяснил, почему его лучшей ученицы Муравьевой не оказалось на Кубке Первого канала
Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему его самой звездной ученицы Софьи Муравьевой не будет на Кубке Первого канала.

Софья Муравьева
Софья Муравьева. Фото: Global Look Press

«Ее не пригласили».

Евгений Плющенко

Между тем от Академии Евгения Плющенко в Кубке Первого канала примет участие другая спортсменка — Вероника Жилина. Надо заметить, что вторая половина сезона для нее складывается неудачно.

Напомним, что Софья Муравьева завоевала бронзу юниорского первенства России. Кроме того, она была шестой на чемпионате страны, опередив Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Вероника ЖилинаЕвгений ПлющенкоЕлизавета ТуктамышеваМайя ХромыхСофья Муравьева