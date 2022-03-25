«Обожаю свой город, мне здесь хорошо»: Бондарчук объяснила, почему бы никогда не эмигрировала

Как отметила модель, она обожает путешествовать, но ее всегда тянет на родину.

Модель Светлана Бондарчук в «Телеграме» заявила, что не готова навсегда покинуть родную страну. Про эмиграцию она никогда не думала. При этом бывшая жена режиссера Федора Бондарчука обожает путешествия.

«Не путайте туризм с эмиграцией, как говорится. Есть страны, где бы я провела больше времени, чем неделю. Я жила недели три на Бали, месяц — в Лос-Анджелесе, два — в Лондоне. Но я обожаю свой город, и мне только здесь хорошо. Я бы эмигрировать не смогла». Светлана Бондарчук

В комментариях пользователи отметили, что Светлана Бондарчук — настоящий патриот своей страны. Они обратили внимание, что некоторые звезды уезжают из России, что, как они думают, в корне неправильно. Поклонники считают, где человек родился, там и надо жить.

Напомним, что Светлана Бондарчук летом 2020 года вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Общих детей у них нет.

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