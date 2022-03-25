Дима, подвинься? Волочкова эпатировала публику новым признанием

Чуть больше месяца назад Анастасия Волочкова закрутила новый роман. На этот раз ее возлюбленным стал молодой бизнесмен Дмитрий Корнеев. Он более чем на 20 лет младше балерины – парню всего 24 года.

Накануне Анастасия поделилась со своими подписчиками в телеграм-канале свежим снимком, на котором позировала с роскошным букетом цветов. Стоит отметить, что это не первый букет за последнюю неделю, которым хвастается балерина.

«Прекрасный сюрприз от поклонника», — написала Волочкова.

Фанаты тут же предположили, что Анастасия отодвинула Дмитрия на второй план. Балерина очень любит белые розы, о чем, явно знает ее новый фанат, который не скупится на роскошные букеты.

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