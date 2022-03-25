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Дима, подвинься? Волочкова эпатировала публику новым признанием

Балерина похвасталась роскошным букетом от поклонника.

Дима, подвинься? Волочкова эпатировала публику новым признанием
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Чуть больше месяца назад Анастасия Волочкова закрутила новый роман. На этот раз ее возлюбленным стал молодой бизнесмен Дмитрий Корнеев. Он более чем на 20 лет младше балерины – парню всего 24 года.

Накануне Анастасия поделилась со своими подписчиками в телеграм-канале свежим снимком, на котором позировала с роскошным букетом цветов. Стоит отметить, что это не первый букет за последнюю неделю, которым хвастается балерина.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

«Прекрасный сюрприз от поклонника», — написала Волочкова.

Фанаты тут же предположили, что Анастасия отодвинула Дмитрия на второй план. Балерина очень любит белые розы, о чем, явно знает ее новый фанат, который не скупится на роскошные букеты.

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