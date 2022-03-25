«Властная»: родной дядя Лизы Галкиной – о ее характере

Младшая дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина растет модницей, красавицей и умницей. Девочка умеет говорить на французском, отлично поет, играет на фортепиано и очень любит готовить. У нее есть брат-близнец Гарри, или правильнее сказать, они двойняшки.

Несмотря на то, что они всегда вместе и очень дружны, по характеру дети Пугачевой – совершенно разные. Об этом рассказал брат Максима Галкина и родной дядя Лизы и Гарри Дмитрий Галкин в интервью сайту «Стархит».

«Необычные дети, красивые, звездные в хорошем смысле. Если собирается много взрослых людей, то Гарри и Лиза ведут себя очень скромно. А среди своих – живые, активные», — рассказал дядя двойняшек.

При этом разница характеров у братика и сестренки, по мнению Галкина-старшего, очевидна: «Лиза более властная, а Гарри – обычный пацан».

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