«Я горжусь, что русская»: Виктория Лопырева получила престижную в арабском мире премию

Модель Виктория Лопырева получила престижную международную премию – Emigala. Награда, надо заметить, очень известна в арабском мире.
«Ну, во-первых, я горжусь, что я единственная русская, которая удостоена этой премии. Во-вторых, я вспомнила историю о том, как в 21 год, когда я выиграла конкурс «Мисс Россия», у меня спросили: «Кто мой кумир?» Спрашивали пиарщики, чтобы понять, кого взять за прототип, чтобы со мной работать. Я ответила, что мне всегда нравилась леди Диана — образ, манера себя вести, желание помогать другим».
По словам Виктории Лопыревой, тогда все ей говорили, что ее выбор скучен. Утверждали, что она не станет знаменита. Как отметила Лопырева, сегодня она единственная в мире женщина, которую знают везде, где смотрят футбол. Свою награду она посвящает всем женщинам на планете.
Напомним, что Виктория Лопырева – посол FIFA. У нее достаточно большая армия поклонников по всему миру.
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