«Я горжусь, что русская»: Виктория Лопырева получила престижную в арабском мире премию

По словам модели, она стала единственной из представительниц России, кто стал ее обладателем.

Модель Виктория Лопырева получила престижную международную премию – Emigala. Награда, надо заметить, очень известна в арабском мире.

«Ну, во-первых, я горжусь, что я единственная русская, которая удостоена этой премии. Во-вторых, я вспомнила историю о том, как в 21 год, когда я выиграла конкурс «Мисс Россия», у меня спросили: «Кто мой кумир?» Спрашивали пиарщики, чтобы понять, кого взять за прототип, чтобы со мной работать. Я ответила, что мне всегда нравилась леди Диана — образ, манера себя вести, желание помогать другим». Виктория Лопырева

По словам Виктории Лопыревой, тогда все ей говорили, что ее выбор скучен. Утверждали, что она не станет знаменита. Как отметила Лопырева, сегодня она единственная в мире женщина, которую знают везде, где смотрят футбол. Свою награду она посвящает всем женщинам на планете.

Напомним, что Виктория Лопырева – посол FIFA. У нее достаточно большая армия поклонников по всему миру.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.