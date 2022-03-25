«Меня узнали в «Маске»: Алексей Воробьев – о своем участии в засекреченном шоу на НТВ

На телеканале НТВ продолжается костюмированное шоу «Маска». В нем осталось девять участников, и чем дальше, тем интереснее зрителям следить за разоблачениями.

Члены жюри выдвигают версии относительно персон, скрывающихся в разных костюмах. Искрометный юмор Монстрика стал поводом подозревать в нем не только известного юмориста, но и певца Алексея Воробьева. То и дело кто-то из судей слышит его тональность, а также подтверждает, что и в чувстве юмора музыкант преуспел.

Сам Алексей Воробьев в интервью на «Загугли звезду» высказался относительно своего возможного участия.

«Периодически мне в комментариях в социальных сетях пишут: «Мы тебя узнали, что это ты» и при этом называют каких-то разных персонажей. Меня узнали в «Маске», даже когда программа шла в Америке, и там участвовала Матрешка и, конечно, поделились со мной этим «открытием», — поведал артист.

Воробьев отметил, что не следит за проектом. И при этом не дал утвердительного ответа о своем возможном участии. Известно, что герои подписывают контракт о неразглашении тайны, и с этой стороны увиливание Воробьева понятно.

К тому же, артист является ведущим на телеканале, а также в прошлом уже выступал на «Маске» — в новогоднем спецвыпуске он прятался в костюме Шампанского.

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