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«Вижу рядом только Сергея»: Садальский объяснил, почему Гороху честно досталась квартира Моисеева

По словам актера, тот, кто ухаживает, тот и получать должен многое.

«Вижу рядом только Сергея»: Садальский объяснил, почему Гороху честно досталась квартира Моисеева
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» заявил, что не видит ничего страшного в том, что квартира певца Бориса Моисеева оказалась переписана на его арт-директора Сергея Гороха.

Борис Моисеев
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Как отметил Станислав Садальский, квартира музыканта. Он вправе сам распоряжаться своим имуществом. Тем более, что не находится в маразме, несмотря на болезнь.

«Про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает 30 лет, они дружат, и весь послеинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом с ним только Сергея».

Станислав Садальский

Как добавил Станислав Садальский, кто рядом с человеком, кто заботится и берет на себя решение его проблем, тот и получать должен многое.

Ранее брат Бориса Моисеева рассказал, что квартира его родственника оказалась записана на Сергея Гороха. По словам брата певца, арт-директор незаконно завладел жильем.

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