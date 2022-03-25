«Отдал пять-шесть лет своей жизни»: Алексей Воробьев рассказал, как попал в сериал «Деффчонки»

Актер и певец снялся во множестве отечественных и зарубежных фильмов.

Звезда сериала «Деффчонки» Алексей Воробьев должен был сыграть в картине самого себя. Но камео не устроила актера, поскольку, по его убеждению, герой получился бы скучный.

«Потому что я не смогу делать все то, что может любой другой вымышленный парень. Это будет неправдой, либо же я все время буду противиться замыслу сценаристов», — вспомнил артист в интервью «Загугли звезду».

Воробьев сам предложил сценаристам создать своего персонажа, помог в построении его характера, и уверен, что получилось смешно и круто.

«Этого героя я тоже очень люблю, потому что все-таки я отдал сериалу пять-шесть лет своей жизни», — отметил музыкант.

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