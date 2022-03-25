«Не приеду…»: сбежавшая в Париж Рената Литвинова попросила прощения за сорванные спектакли

Актриса покинула Россию и сейчас находится в Париже.

Актриса Рената Литвинова уже несколько недель живет в Париже, куда скрылась в конце февраля вместе с подругой Земфирой. Звезда подвела своих коллег по сцене в МХТ имени Чехова, Константин Хабенский в спешке подменяет артистку. Кроме того, оказались сорваны гастроли в Санкт-Петербурге.

Никак не комментировавшая свое бегство и срывы в репертуаре Литвинова, наконец, вышла на связь. Звезда написала в своем микроблоге обращение к публике и извинилась.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали — показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике — не приеду… и прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… я не пропадаю», — написала актриса.

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