Верхом на верблюде: покинувшая страну Клава Кока вышла на связь из пустыни

Певица, как и многие другие знаменитости, сейчас за границей.

Певица Клава Кока покинула Россию. Звезда улетела в Казахстан, где пробыла насколько дней, а затем направилась в Дубай и сейчас наслаждается местным гостеприимством.

Из Дубая Клава с завидной регулярностью шлет фотографии и видео подписчиками своих соцсетей. Накануне красотка побывала в пустыне и каталась на багги, а вечером взобралась на верблюда, чтобы неспешно прогуляться на закате.

Как проводит свой отпуск еще одна знаменитость, звезда «Холостяка» с Тимати Адель Вейгель, мы рассказывали ранее. У девушки накануне случилось чп, и она попала в больницу.

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