«Таким отношениям стоит поучится»: родственник Галкина раскрыл секрет счастливого брака юмориста с Пугачевой

У шоумена и артистки – 27-летняя разница в возрасте.

У Максима Галкина есть брат Дмитрий, который старше его на 12 лет. Он занимается бизнесом и недавно купил дом в Израиле.

По словам Галкина-старшего, жену юмориста Аллу Борисовну любят и уважают в их семье, хотя по началу 27-летняя разница в возрасте шокировала всех родственников.

«Любая реакция того времени не имеет значения, потому что состоялось главное: спустя несколько лет мы увидели любящую семью. Таким отношениям 80% пар стоит поучиться», — рассказал Галкин-старший в интервью «СтарХиту».

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Недавно семья уехала из России. Предположительно, они находятся в израильской Кесарии. Позже Примадонна выходила на связь с фанатами и пообещала, что скоро вернется домой.

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