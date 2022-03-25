«Лицемерие получается»: известная актриса высказалась в адрес сбежавшей из России Хаматовой

На днях стало известно, что актриса Чулпан Хаматова уехала из России. В отличие от многих звезд, которые утверждают, что обязательно вернутся на родину, звезда театра призналась, что теперь будет жить в Латвии постоянно.

Несколько лет назад Чулпан купила домик в 80 км от Риги, после его получила вид на жительство. Кроме того, актриса уже нашла работу. Ее приняли в рижский театр, где за один спектакль будут платить по 50 евро.

«Как это ни печально, при всей своей благотворительности и заслугах народных, и перед первыми лицами, что ли, но это как-то явное лицемерие получается. Ведь человек-то по поступкам оценен. Отчаянное, трагично трусливое, если хотите, предательство. Боже, я это вслух сказала, крамольные вещи позволяю себе», — высказалась Волкова.

Добавим, по самым скромным подсчетам, домик в экопоселке для миллионеров обошелся Хаматовой в 350 тысяч евро.

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