«Мое сердце в поиске»: Алексей Воробьев высказался о свадьбе и личной жизни

Несколько лет назад музыкант якобы женился на Наталье Зубаревой.

Певец, актер, телеведущий Алексей Воробьев принял участие в проекте «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro. Он рассказал о съемках в Голливуде, отсутствие выбора на «Холостяке», а также своем предполагаемом участии в «Маске».

Не обошел вниманием Воробьев и тему личной жизни. Почти два года назад стало известно о его свадьбе с врачом Натальей Зубаревой, торжество пара сыграла в Америке. Но сейчас артист напрочь отказывается подтверждать этот факт, уверяя, что ни разу женат не был.

«Все слухи о моей женитьбе – ложь. Мое сердце абсолютно свободно, и оно в поиске. Но мне кажется, чем старше человек становится, тем труднее он входит в какие-то новые отношения», — высказался артист.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!