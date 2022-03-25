«Это страх»: Дмитрий Певцов высказался о запрете, который Латвия выставила российским артистам

На днях Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 25 российским артистам. Под санкции попал Стас Михайлов, Полина Гагарина, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и многие другие.

Депутат Госдумы РФ, актер Дмитрий Певцов считает, что правительство Латвии попросту боится, что к российским звездам прислушаются.

«Это страх, что в страну могут приехать люди, которых уважают, любят, к чьему мнению прислушиваются не только в России, но и во всех странах, где есть русскоязычное население. И что эти люди, эти артисты могут напомнить о том, кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма», — заявил артист «Пятому каналу».

Добавим, как долго будет длится ограничение – неизвестно.

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