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Про штаны забыла: Юлия Михалкова предстала перед камерой в одном свитере

Зато про любимый головной убор красавица не забыла.

Про штаны забыла: Юлия Михалкова предстала перед камерой в одном свитере
Юлия Михалкова. Фото: Global look press

Экс-актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова зарегистрировалась во многих социальных сетях. Теперь красавица их активно заполняет, чтобы подписчикам было чем полюбоваться в ее отсутствие онлайн.

На новых кадрах Михалкова запечатлелась без штанов. Она поделилась снимком, на котором позирует в одном свитшоте. Нижняя часть тела остается в нижнем белье, но красавицу это, судя по всему, не смущает.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Зато про головной убор Михалкова при этом не забыла. На ее голове красуется любимая бейсболка, без которой она редко выходит на люди.

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