Про штаны забыла: Юлия Михалкова предстала перед камерой в одном свитере

Зато про любимый головной убор красавица не забыла.

Экс-актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова зарегистрировалась во многих социальных сетях. Теперь красавица их активно заполняет, чтобы подписчикам было чем полюбоваться в ее отсутствие онлайн.

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На новых кадрах Михалкова запечатлелась без штанов. Она поделилась снимком, на котором позирует в одном свитшоте. Нижняя часть тела остается в нижнем белье, но красавицу это, судя по всему, не смущает.

Зато про головной убор Михалкова при этом не забыла. На ее голове красуется любимая бейсболка, без которой она редко выходит на люди.

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