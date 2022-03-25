«Что за пустозвоны?»: Малькова призналась, как на самом деле попала в США

На днях Светлана Малькова буквально огорошила своих фанаток. Многодетная мама перебралась из Словении в США. Несколько дней художница отдыхала в Майами, а затем направилась в Сиэтл. По ее словам, там ждет жених.

Накануне Светлана рассказала, как на самом деле ей удалось за столь короткое время собрать документы, чтобы уехать в Америку на ПМЖ. В своем телеграм-канале, который посвящен обсуждению актрисы Анастасии Макеевой и ее нынешнего мужа Романа Малькова, художница рассказала, что решение было принято пять месяцев назад.

«Макеева, запомни, хватит выпытывать через Андрея, какая у нас виза, и что нас депортируют! Кто не знает, Макеева заставляет писать Андрея Анютке и выклянчивает информацию. Если тебе действительно интересно, у меня виза К1, у детей К2. Сколько же можно заниматься ерундой. Хотят эфиры про меня и скрины, пусть делают, что же за пустозвоны-то?» — написала Малькова.

Добавим, виза К1 выдается для невесты, которая собирается заключить брак с американцем, а К2 – для ее детей, которые едут вместе с мамой на новое место жительства.

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